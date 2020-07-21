Россия намерена продавать алгоритмы очищения атмосферы. В Минэнерго заявили страна перевыполнила требования Парижского договора по климату - Россия установила снизить к 2030 году выбросы до 70–75% от объемов 1990 года. При этом уровень выбросов газов в 2017 году составил 69% от уровня 90-го года. Ученые отмечают: в стране отработаны процедуры сокращения парниковых газов. Наши специалисты готовы поделиться опытом с коллегами в других странах, но такая процедура на международном уровне ещё не выработана. Покупка единиц сокращения, возможно, заинтересует Индию и Китай. Однако в центре по проблемам экологии отмечают: парижское соглашение не предусматривает штрафов для тех, кто не выполняет обязательств. Так что государства с проблемами в экологии могут и проигнорировать предложение России. Подробности о проекте Минэнерго читайте в материале на сайте IZ.RU.