На Камчатке завершены активные поиски экипажа перевернувшегося катера

Поиски экипажа катера, который перевернулся в акватории Авачинского залива на Камчатке, переведены с активной фазы на попутный режим, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону во вторник, 21 июля.

Маломерное судно «Тихий» перевернулось в ночь на 14 июня. На борту самоходного плашкоута, который доставлял груз к другому судну, находились четверо мужчин. Позже катер был найден в 40 км от берега, после осмотра водолазами МЧС было установлено, что люди в нем отсутствовали.

Поиски экипажа продолжались 38 дней.

«За весь период к поисково-спасательным работам были привлечены 218 человек и 60 единиц различной техники — от поисково-спасательных катеров до высокопроходимых вездеходов и беспилотных авиационных систем», — отмечается в сообщении.

Спасатели обследовали более 2,8 тыс. км акватории Авачинского залива и прибрежной полосы, также к работам привлекался вертолет и беспилотные авиационные системы.

«В ходе поисковых работ удалось обнаружить остатки плашкоута, документы, баулы и рюкзаки, которые, по уточненной информации, в момент происшествия находились на перевернувшемся судне. Спасателями были найдены куртки, сумка, кресло и спасательный жилет — все обнаруженные вещи переданы следственным органам», — сказано в сообщении.

В связи с тем, что поиски пропавших результатов не дали, было принято решение о переводе активной фазы поисков в попутную с привлечением морских судов.