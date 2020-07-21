Полицейский спас ребенка от акулы в США

Американский полицейский спас мальчика от акулы. Инцидент произошел в штате Флорида, сообщает Fox News 20 июля.

Адриан Косицки вместе с женой прогуливался по пляжу Коко-Бич. В какой-то момент мужчина заметил, что акула приближается к мальчику, который плавал на мелководье. Окружающие пытались предупредить ребенка, однако сам он не успевал выбраться на берег.

Полицейский прыгнул в воду и вытащил мальчика, а акула проплыла от них буквально в нескольких шагах.

Отмечается, что чаще всего акулы нападают на людей с июля по октябрь, так как температура воды повышается и купающихся в море становится больше.

12 июля в результате нападения акулы у побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс погиб подросток. Инцидент произошел на пляже Вули в 630 км от Сиднея. Хищник напал на 15-летнего юношу, когда тот занимался серфингом.