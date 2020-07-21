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Биограф назвал причину ухудшения отношений между Маркл и Миддлтон

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Причиной ухудшения отношений между Меган Маркл и Кейт Миддлтон стал инцидент со слугой, рассказал королевский биограф Том Куинн.

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По его словам, в начале отношений женщины стремились найти компромисс, несмотря на разницу в характерах. Куинн отметил, что окружении оказывало на них сильное давление, ожидая, что они станут подругами.

Первоначально принц Гарри вместе с Маркл жили на территории Кенсингтонского дворца, резиденции принца Уильяма и Миддлтон, в Ноттингемском коттедже. Однажды Маркл накричала на слугу, который отказался выполнить ее поручение, аргументировав это тем, что служит герцогине Кембриджской, пишет Daily Star 19 июля.

Миддлтон, в свою очередь, вступилась за своего работника, разочаровавшись поведением невестки.

После этого, считает Куинн, отношение между герцогинями «дали трещину». Принц Гарри, узнав об инциденте, заявил, что с его женой поступили несправедливо, так как жизнь в новых условиях вызывает у нее стресс, поэтому она имеет право бурно проявлять эмоции.

С тех пор отношения между супружескими парами испортились, а вскоре принц Гарри и Маркл переехали в Фрогмор-коттедж.

1 апреля принц Гарри и Меган Маркл официально начали жить отдельно от британской королевской семьи. Пара отказалась от своих королевских обязанностей, также она больше не сможет использовать бренд Sussex Royal для ведения страниц в социальных сетях и благотворительных миссий от имени старших членов британской монаршей семьи. После отречения от титула супруги могут получить новые фамилии.

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