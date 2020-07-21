Большинство наркопреступлений совершают люди от 18 до 34 лет

Основная доля лиц, осужденных за наркопреступления, приходится на людей в возрасте от 18 до 34 лет (60%). Об этом в интервью «Известиям» рассказал начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов.

При этом, по словам генерала полиции, с 2015 года стабильно сокращается число официально стоящих на учете наркозависимых граждан. Если в 2015 году их было зарегистрировано 544 тыс., то в прошлом году немногим больше 400 тыс.

О постепенном оздоровлении наркоситуации свидетельствует сокращение в общем количестве уголовно наказуемых деяний удельного веса выявленных правоохранительными органами преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 10,1% в 2018 году до 9,4% в 2019-м). На 40% (с 11 349 до 6798) снизилось число наркопреступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии наркотического опьянения.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Андрея Храпова «Известиям»:

«Структура наркорынка изменилась в сторону «синтетики»