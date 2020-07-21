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Объем наркоторговли в пандемию вырос на три четверти

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Фото: РИА Новости/Искандар Аминов
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На 74% выросло в России в условиях самоизоляции количество выявленных наркопреступлений, совершенных с использованием IТ-технологий. Об этом в интервью «Известиям» рассказал начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов.

За шесть месяцев уже принято порядка 10 тыс. экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках. В 2019 году Роскомнадзор по требованию МВД заблокировал доступ к 22 тыс. интернет-ресурсов, связанных с пропагандой или распространением наркотиков.

После создания в 2019 году специальных подразделений по борьбе с распространением наркотиков с использованием IT-технологий в территориальных органах МВД России, почти на треть (31,2%) увеличилось количество выявленных правоохранительными органами преступлений в сфере использования информационно-телекоммуникационных технологий, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 18 918 до 24 817). Количество расследованных преступлений данной категории увеличилось на 36,7% (с 7535 до 10302).

Подробнее — в эксклюзивном интервью Андрея Храпова «Известиям»:

«Структура наркорынка изменилась в сторону «синтетики»

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