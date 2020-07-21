Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов евреев и греков

Киевский историк Сергей Поддубный в своей новой книге рассказал о трехтысячелетней истории украинцев и об украинском происхождении богов и пророков евреев и греков.

Так, в издании «Славные предки украинцев» говорится, что именно на территории современной Украины случился «Ноев потоп». Там же нашел свое спасение род Ноя и возродил жизнь на земле. На «исследование» ученого обратил внимание 19 июля директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. На своей странице в Facebook он привел выдержки из книги.

«Вторая часть имени библейского Нимрода — род — однозначно указывает на его праукраинское происхождение, а первая, вначале была «нип», что вместе составляет «нипрод» — Днепровский род», — пишет Поддубный.

По мнению эксперта, богами и пророками евреев и греков были предки украинцев.

Тоже самое относится к грекам. Как пишет Поддубный, мифы, героев и науку миру дали те же предки украинцев.

«Книга повествует о могучем народе — народе-творце, народе-победителе и народе-сеятеле с по меньшей мере трехтысячелетней историей», — заверяет он.

В июле 2018 года многих потряс украинский учебник географии для школьников. В нем отмечалось, что Украина дала миру «хлеб», музыку и средства для освоения космоса.

29 июня украинцы раскритиковали и высмеяли книгу о конституции, в которой упоминаются шумеры.