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Денежные переводы внутри страны в карантин выросли на треть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Средний чек по переводам внутри России во II квартале 2020 года вырос на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 39,4 тыс. рублей. Это свидетельствует из исследования платежной системы Contact (входит в группу Qiwi), с которым ознакомились «Известия». Речь идет об онлайн-переводах физлиц через сайт и приложение, а также офлайн-операциях в пунктах обслуживания.

Наибольший рост в период пандемии показали переводы в Костромскую область (почти в 14 раз), Алтайский край (3,3 раза), Ярославскую (2,3 раза) и Томскую области (2,3 раза), а также из этих регионов.

В пресс-службе системы «Золотая корона» «Известиям» подтвердили рост среднего чека на внутрироссийские переводы. По данным системы, он увеличился на 19% и составил 42 тыс. рублей. По мнению председателя совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, россияне активнее стали помогать друг другу в условиях кризиса, поэтому переводы и начали набирать обороты.

В то же время средний чек на переводы из России за рубеж упал на 38% — до 15,5 тыс. рублей. На переводы в государства СНГ он снизился на 34%, а в страны дальнего зарубежья — на 9%, при этом в страны Прибалтики увеличился на 76%.

В пресс-службе «Золотой короны» в марте-апреле также зафиксировали снижение оборота и количества переводов из России. В то же время их средняя сумма по всем ключевым направлениям (кроме Казахстана) возросла или осталась на прежнем уровне, говорят в компании. Снижение объема переводов наличными за рубеж можно объяснить падением доходов мигрантов, которые на момент введения ограничений находились в России, считает Виктор Достов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Помоги ближнему: денежные переводы внутри РФ выросли на треть

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