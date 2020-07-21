Помоги ближнему: денежные переводы внутри РФ выросли на треть

Средний чек по переводам внутри России в период самоизоляции вырос по сравнению со II кварталом 2019 года на 19–33%, до 40–42 тыс. рублей. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. А вот средний чек на переводы из России за рубеж упал на 38% — до 15,5 тыс. рублей. Это связано со снижением доходов мигрантов, отмечают эксперты. Рост внутренних переводов говорит о том, что россияне стали активно помогать друг другу во время коронакризиса.

Переведи другу

Средний чек по переводам внутри России во II квартале 2020 года вырос на треть (33%) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 39,4 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитиков платежной системы Contact (входит в группу Qiwi), с исследованием ознакомились «Известия». Речь идет об онлайн-переводах физлиц через сайт и приложение, а также офлайн-операциях в пунктах обслуживания. Наибольший рост в период пандемии показали переводы в Костромскую область (почти в 14 раз), Алтайский край (в 3,3 раза), Ярославскую (в 2,3 раза) и Томскую области (в 2,3 раза), а также из этих регионов.

В пресс-службе системы «Золотая корона» подтвердили рост среднего чека на внутрироссийские переводы. По их данным, он увеличился на 19% и составил 42 тыс. рублей. По мнению председателя совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, россияне активнее стали помогать друг другу в условиях кризиса, поэтому переводы и начали набирать обороты.

В то же время средний чек на переводы из России во II квартале 2020 года упал, по данным Contact, на 38% год к году и составил 15,5 тыс. рублей. На переводы в государства СНГ он снизился на 34%, а в страны дальнего зарубежья — на 9%, при этом в страны Прибалтики увеличился на 76%. Наибольший оборот средств по денежным переводам из России пришелся на Таджикистан, Узбекистан, Армению, Турцию, Чехию и Германию.

В пресс-службе «Золотой короны» также в марте-апреле зафиксировали снижение оборота и количества переводов из России. В то же время их средняя сумма по всем ключевым направлениям (кроме Казахстана) возросла или осталась на прежнем уровне, говорят в компании. Снижение объема переводов наличными за рубеж можно объяснить падением доходов мигрантов, которые на момент введения ограничений находились в России, считает Виктор Достов.

Напротив, средний чек по переводам в Россию вырос на 37% в сравнении со II кварталом 2019 года и составил почти 47 тыс. рублей. Больше всего таких трансакций в нашу страну осуществляли из Австрии (рост в 5,3 раза), Таджикистана (в 4,2 раза), Монголии (в 3,4 раза), Польши (в 3,4 раза), свидетельствует из статистики Contact. При этом средний чек по переводам из дальнего зарубежья вырос на 41%, из Прибалтики — на 71%, из стран СНГ — на 4%.

«Золотая корона» зафиксировала 10-процентный рост среднего чека по входящим трансграничным переводам: за II квартал 2020-го он составил 41 тыс. рублей.

Анализ денежных переводов Mastercard через платформу «ВКонтакте» в марте-апреле показал, что на международные направления приходится 20% от общей суммы денежных переводов. Причем средний международный перевод на 70% больше внутреннего. Лидируют по объему трансакций Белоруссия, Казахстан, США и Германия. Внутри России большая часть денег курсирует между городами-миллионниками — на них приходится 61,3% от общего объема переводов. В Visa отметили большой интерес со стороны банков к развитию цифровых каналов международных трансакций с карты на карту.

Восстановлению подлежит

Во второй половине лета и осенью средний чек на переводы из России вырастет, допустил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Однако он не компенсирует 38-процентное падение во II квартале 2020 года, который наблюдался в платежной системе Contact. Это связано с тем, что наиболее пострадавшая в связи с пандемией социальная группа — трудовые мигранты, отправляющие переводы за границу, говорит он.

После отмены самоизоляции многие люди начали возвращаться на свои рабочие места, однако уровень заработной платы снизился, говорит Виктор Достов. Это повлияло и на зарубежные переводы — их количество начало постепенно возвращаться к прежним значениям, тогда как средний чек восстанавливается гораздо медленнее.

Во вторую половину лета средний чек по переводам внутри России останется на том же уровне, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Эту точку зрения разделяет Евгений Миронюк, который связывает тенденцию с ростом доверия к платежным системам на базе электронных кошельков и с постепенным восстановлением доходов клиентов.

В целом переводы станут еще более востребованными, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Если к осени начнет расти заболеваемость коронавирусом и компании продолжат работать в дистанционном режиме, средний чек на онлайн-переводы начнет расти быстрее — в пределах 10–25% в зависимости от региона.