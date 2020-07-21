Один человек погиб при крушении вертолета в Канаде

На востоке Канады потерпел крушение гражданский вертолет, в результате один человек скончался, еще двое пострадали. Об этом 20 июля сообщает CTV News со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что вертолет предположительно упал в озеро Торберн в 200 км от города Сент-Джонс — столицы провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

На борту находились трое человек, один из которых скончался на месте еще до прибытия спасателей. Семью погибшего оповестили о случившемся, отметили в полиции.

Остальные двое пострадавших были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

О причинах аварии информации нет.

Ранее в этот день двое военнослужащих Нидерландов погибли при крушении вертолета. Он упал в море. На борту находились четыре человека, двое из них были спасены и не пострадали.