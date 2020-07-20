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На Арубе при крушении вертолета погибли двое нидерландских военных

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Фото: TASS/DPA/Sina Schuldt
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Двое военнослужащих Нидерландов погибли при крушении вертолета недалеко от Арубы. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По информации телеканала, вертолет в воскресенье днем по местному времени осуществлял полет между Арубой и Кюрасао, когда вдруг упал в море. На борту находились четыре человека. Двое из них были спасены и не пострадали. 34-летняя женщина и 33-летний мужчина погибли, уточнил командующий Вооруженными силами Нидерландов Роб Бауэр. Их имена не называются.

ЧП произошло в 12,5 км от побережья. Нидерландские военные начали расследование трагедии. Водолазы ищут «черные ящики».

Аруба и Кюрасао — два самоуправляемых государственных образования в Карибском море, входящие в состав Королевства Нидерланды.

4 июля в австралийском штате Западная Австралия в результате крушения вертолета погибли мужчина и девочка, еще один ребенок и взрослый получили серьезные травмы.

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