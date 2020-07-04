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Ребенок и взрослый погибли при крушении вертолета в Австралии

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Фото: facebook.com
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В австралийском штате Западная Австралия в результате крушения вертолета погибли мужчина и девочка, еще один ребенок и взрослый получили серьезные травмы. Об этом в субботу, 4 июля, сообщила полиция округа Кимберли.

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«К сожалению, в результате крушения погибли взрослый мужчина и девочка, которой, предположительно, было 11 лет. (Еще. ― Ред.) один взрослый и ребенок остаются в больнице, каждый из них ― в критическом состоянии», ― говорится в сообщении пресс-службы полиции, опубликованном в Facebook.

Также отмечается, что вертолет упал недалеко от населенного пункта Брум. Полиция выехала на место происшествия в 14:35 по местному времени (9:35 мск).

Ранее, 19 мая, вертолет Ми-8 Минобороны России совершил жесткую посадку в 20 км от населенного пункта Клин (Московская область) на безлюдной местности. В результате ЧП экипаж вертолета погиб от полученных ранений.

В оборонном ведомстве страны одной из предварительных причин крушения назвали техническую неисправность. Поисковая группа обнаружила оба «черных ящика» машины.

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