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В фитнес-клубах рассказали, как снизить риск заболеть COVID-19 в бассейне

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Для публичных бассейнов необходимо разработать новые правила, чтобы исключить заражение посетителей коронавирусом, заявила группа ученых из Италии. Согласно их исследованию, для инактивации патогена необходима концентрация хлора 10 мг на литр воды. Однако отечественные специалисты считают, что плавание в такой воде невозможно и рассказали о мерах, которые российские фитнес-центры принимают для снижения риска инфицирования.

Среди них — тройная система очистки воды, частая уборка помещений, пропускная система с обязательным измерением температуры тела, соблюдение социальной дистанции и отказ от некоторых услуг.

«У нас концентрация хлора, согласно нормам, держится в пределах 0,4 мг/л. При 10 мг/л хлора в воде, плавать будет невозможно, — сообщил техник по водоподготовке одного из популярных столичных фитнес-клубов Артем Кабанов. — Для уничтожения болезнетворных бактерий и вирусов, воду просвечивают ультрафиолетом. Далее она нагревается до необходимой температуры и в нее добавляют вещества, регулирующие жесткость. На следующем этапе происходит еще одно обеззараживание — хлорирование, в соответствии с требованиями СанПиН».

Плавание в открытых пресных водоемах — гораздо более рискованное предприятие, так как в этой среде вирус живет более трех недель, и может попасть туда из сточных вод. Хотя пока в научной литературе подтвержденных случаев заражения через воду не было.

Подробности в эксклюзивном материале «Известий»:

Заплыв клиентов: как в бассейнах снижают риск заболеть COVID-19

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