Названа выигравшая от коронавируса страна

Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times.

По мнению журналистов, серьезных потрясений избежит и Россия.

Так, издание указывает, что коронавирус ускорил тенденцию самоизоляции национальных экономик. Многие страны увеличили объему госдолга чтобы обеспечить рост экономики.

При этом, несмотря на технологическое превосходство, США и Китай накопили слишком много долгов, а действия их правительств в условиях пандемии остаются спорными. Аналитики полагают, что удар пандемии по экономики этих держав будет серьезным.

Рассчитывать на рост могут Вьетнам, оперативно остановивший коронавирус еще на подходе, и РФ, которая в условиях последних лет накопила опыт борьбы с внешним финансовым давлением.

«Защитные меры (России ― ред.) могут оказаться особо ценными в условиях распада глобализации», ― говорится в материале.

Однако главным экономическим победителем пандемии издание назвало Германию, которая проявила свои сильные стороны, благодаря чему ее крупная экономика может рассчитывать на процветание.

«Ее реакция на пандемию наглядно продемонстрировала те преимущества, которыми обладает эта страна: эффективная власть, низкий уровень долга, первоклассная экономика, чья превосходная репутация защищает немецкий экспорт в условиях сокращения мировой торговли, а также огромный потенциал для создания собственных IT-компаний», ― отмечается в статье.

Журналисты казали, что ФРГ вошла кризис, вызванный коронавирусом, с профицитом госбюджета и смогла поддержать свою экономику даже в условиях введенных карантинных мер.

16 июля президент России Владимир Путин оценил меры по борьбе с вызванным коронавирусом кризисом в России. По его словам, такие действия как прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер «попали в точку».