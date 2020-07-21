В России хотят определить «срок годности» жилых домов

Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать новый ГОСТ для строительной отрасли, в котором будет определен метод оценки сроков службы жилых домов. Стандарт следует сделать обязательным для применения на этапах экспертизы и утверждения проекта, а также приемки домов. Информация о «сроке годности» должна стать доступной для покупателей квартир. Об этом сказано в письме председателя союза Петра Шелища в министерство от 16 июля, с документом ознакомились «Известия».

Действующее регулирование требует, чтобы срок эксплуатации современных жилых домов массового строительства составлял не менее 50 лет. Но насколько долгой будет реальная жизнь дома, неизвестно. Покупателю нужно это знать, тогда он поймет, сколько сможет прожить в квартире до момента, как здание станет аварийным. Эту информацию следует учитывать наряду с ценой квадратного метра.

«Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья, — отметил Петр Шелищ. — Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу».

Недавно правительство утвердило постановление, согласно которому треть действующих ГОСТов, строительных норм и правил (СНиПов), а также других требований в строительстве станут рекомендательными, напомнил акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. Новый стандарт — это движение в обратном направлении, полагает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Застройка на века: домам хотят прописать «срок годности»