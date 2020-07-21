Нападение мужчины с лезвием на охранника в Москве попало на видео

В Москве покупатель магазина ударил охранника лезвием по лицу, сообщил 20 июля телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Ключевой улице. Отмечается, что причиной нападения стала словесная перепалка между покупателем и охранником.

В результате ссоры мужчина достал лезвие и ударил им по лицу сотрудника магазина.

Злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался мужчина 1958 года рождения, госпитализация ему не понадобилась, уточнили в столичном управлении МВД.

Полиция начала проверку по факту произошедшего.

В апреле сообщалось, что в Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина. Причиной также послужила словесная перепалка.