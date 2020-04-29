В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

В одном из московских супермаркетов сети «Пятерочка» произошел конфликт между двумя посетителями. По данным источника РЕН ТВ в среду, 29 апреля, перепалка произошла в магазине на улице Лихоборские Бугры.

Словесный конфликт перерос в потасовку, в итоге оппонент прокусил ухо 26-летнему охраннику. Нападавшему удалось скрыться с места нападения, полицейские начали его розыск.

Пострадавшего доставят в больницу, в обстоятельствах конфликта разбираются.

В декабре 2019 года в Москве мужчина набросился с ножом на продавца одного из столичных торговых центров. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию с колото-резаным ранением живота.