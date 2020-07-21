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Больница в Пскове отказалась помочь получившей травму пенсионерке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Городская поликлиника в Пскове отказалась оказывать медицинскую помощь пожилой женщине, которая получила травму после падения на улице. Сообщение об этом на сайте губернатора региона опубликовала дочь пострадавшей в понедельник, 20 июля.

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«13 июля около 18.00 она упала на улице, разбила лицо и сломала руку. Так как падение произошло недалеко от поликлиники, она обратилась туда за помощью, в которой ей было отказано», — сказано в сообщении.

Сотрудники регистратуры не вызвали бригаду скорой помощи, однако посоветовали женщине отправиться в травмпункт, который оказался закрыт. Дочь пострадавшей смогла приехать к матери спустя полтора часа. По ее словам, женщина находилась «в отчаянном состоянии».

Позже пенсионерку доставили на скорой в областную больницу, где ей диагностировали переломы плеча и предплечья. После оказания медицинской помощи, женщину направили в ту же поликлинику. Терапевт, осмотрев пациентку, направил ее к ортопеду для коррекции гипса с пометкой «срочно», однако тот, в свою очередь, отказал им в связи с тем, что принимает только по предварительной записи.

Дочь пострадавшей отметила, что после «унизительных препирательств» она смогла убедить врача скорректировать гипс.

«Я и моя мама, отработавшая медсестрой 40 лет своей 80-летней жизни, столкнувшись с таким возмутительным пренебрежением своими профессиональными обязанностями, просим Вас принять меры», — написала жительница Пскова.

Ответ на данное обращение пока не опубликован.

15 июля сообщалось, что СКР проводит проверку после сообщения о потасовке у городской больницы Краснотурьинска. По предварительным данным, пациента со сломанной пяткой нецензурно обругал санитар. Кроме того, он нанес повреждения его супруге.

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