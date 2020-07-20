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Трамп допустил привлечение федеральных сил для борьбы с беспорядками в мегаполисах

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Фото: Global Look Press/Joel Marklund
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Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить сотрудников федеральных сил правопорядка в крупные города страны, в частности, в Чикаго, Филадельфию и Нью-Йорк, для устранения беспорядков, сообщает издание The Hill в понедельник, 20 июля.

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На заседании в Овальном кабинете Трампа спросили о том, действительно ли правительство отправляет 175 федералов в эти города, чтобы помочь местным силам правопорядка.

«Все зависит от того, как определяется слово «войска». Я говорю о том, что мы направляем правоохранителей», — отметил Трамп.

Американский лидер отметил, что в последние недели наблюдается рост насилия в Чикаго и Нью-Йорке. Также он обвинил чиновников в том, что они не разрешают полиции принимать более решительные меры.

«Мы не можем позволить Нью-Йорку и Чикаго, Филадельфии и Детройту, Балтимору, Окленду превратиться в кошмар. Мы не можем позволить, чтобы такое произошло в нашей стране», — подчеркнул Трамп.

Ожидается, что на этой неделе в Чикаго будут направлены 150 федералов. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани сообщила о том, что министерства юстиции и внутренней безопасности США разрабатывают специальные планы действий по размещению в ряде регионов страны федеральных сил.

Как отмечает издание, Трамп несколько недель предупреждал о возможном привлечении федеральных сил для сдерживания протестующих против полицейского произвола и расовой дискриминации после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В конце мая мужчина скончался во время задержания сотрудниками полиции.

Накануне председатели-демократы трех комитетов в палате представителей конгресса США потребовали проведения расследования об использовании вооруженных сотрудников федеральных силовых ведомств при разгоне беспорядков в городе Портленд (штат Орегон) и в Вашингтоне.

По мнению политиков, в столице и Портленде была нарушена первая поправка к конституции США, которая гарантирует свободу собраний.

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