Власти Доминиканы ввели комендантский час из-за COVID-19

Власти Доминиканы ввели в стране комендантский час для борьбы с COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента страны Данило Медины 20 июля.

«Положения 1 и 2 указа 266-20 вступают в силу с 21 июля 2020 года сроком на 20 дней. Этим указом президент вводит дифференцированный комендантский час на всей территории страны», — говорится в сообщении.

В отдельных регионах Доминиканы он будет начинаться с 19:00 по местному времени (2:00 мск), в других — с 20:00 (3:00 мск) и будет длиться до 5:00 (12:00 мск). В это время передвигаться можно будет только медикам, службам безопасности, журналистам, работникам продуктовых магазинов, заправок, сотрудникам компании, поддерживающих инфраструктуру и коммуникаций, а также сотрудникам кладбищ.

По данным Worldometer на 20 июля, в Доминикане зафиксировано 53,9 тыс. случаев коронавируса, 993 умерших пациента и более 25,5 тыс. выздоровевших человек.

7 июля в Сербии начались волнения, после того как президент Александр Вучич объявил о введении комендантского часа в столице из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Сначала акции были мирными, но потом демонстранты попытались проникнуть в здание парламента.

9 июля решение о введении комендантского часа отменили, оставив в силе только ряд ограничений, в том числе на массовые сборища, однако акции не прекратились.