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Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.

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Речь идет о системе освещения надводной и воздушной обстановки и радиомониторинга. Как пишет издание, система развертывается и на нефтяных платформах НАК «Нафтогаз Украины», которые были переданы «Черноморнефтегазу».

Как следует из публикации, Москва якобы готовит подводный плацдарм для тотального контроля за Черным морем и «переноса предстоящего противостояния не только в космос, но и под воду».

В пример Гайдук привел «противолодочный рубеж» в Сочи, состоящий из сети гидроакустических станций «Амга-М».

Как добавляет «Газета.ру», некоторое оборудование, в том числе и системы «Дельта-МГА», размещают на объектах газопровода «Турецкий поток, полагают украинские эксперты. Эти же системы могут установить на «Голубом потоке».

Как сообщалось ранее в июне, у новейших украинских самоходных минометов «Барс-8ММК» оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы. В итоге минобороны страны не стало принимать партию орудий у концерна «Укроборонпром».

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