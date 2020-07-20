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Госавтоинспекция начала проверку видео с танцами на МКАД

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Фото: скриншот видео
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Столичная Госавтоинспекция начала проверять видеоролик, на котором граждане танцевали на проезжей части дороги и перекрыли две полосы движения на МКАД. Об этом 20 июля сообщает «Москва 24».

По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего.

«В настоящее время данное видео проверяется, изучаются все обстоятельства, точное время и место, а также лица с целью привлечения их к ответственности», — отметили в Госавтоинспекции.

Видеоролик сняли очевидцы происшествия. На кадрах видно, как люди вышли из автомобилей и устроили танцы прямо на проезжей части МКАД.

В начал июля в Москве задержали инспектора ДПС, который взял взятку, после чего был задержан. Момент получения взятки зафиксировала камера патрульного автомобиля.

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