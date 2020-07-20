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Jeep выпустил два новых гибридных автомобиля

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Фото: Jeep
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Американская компания Jeep представила новые гибридные внедорожники Renegade 4xe и Compass 4xe. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем 20 июля в редакцию «Известий».

Отмечается, что автомобили станут первыми подключаемыми гибридными моделями американской марки, которые будут продаваться на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки.

Узнать новинки можно по ярко-синему цвету на эмблеме Jeep в передней части кузова и эмблемах 4xe и Jeep сзади. Синий цвет украшает и боковые надписи Renegade и Compass. Еще одной отличительной чертой стал разъем для зарядки аккумуляторной батареи на левой стороне в задней части автомобилей.

Модели Renegade 4xe и Compass 4xe оснащаются 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 130 и 180 л. с., а также электродвигателем. Только на электротяге внедорожники смогут развивать скорость 130 км/ч. и 200 км/ч в гибридном режиме.

1 июня сообщалось, что в России компания Jeep запустила продажи своих автомобилей через приложение «Сберавто».

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