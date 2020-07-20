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Фестиваль «Битва на Воже» отменили в Рязанской области

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Традиционный фестиваль «Битва на Воже» в Рязанской области отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в официальной группе события «ВКонтакте».

Ранее фестиваль каждый год проходил в селе Глебово-Городище Рыбновского района. Его главной визитной карточкой является военно-историческая реконструкция событий 1378 года, передает РИА «7 новостей». Однако этим летом от массового мероприятия пришлось отказаться.

Напомним, в августе Липецке планируют провести фестиваль граффити. В ближайшее время власти согласуют территорию проведения форума и список участников.

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