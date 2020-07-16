Фестиваль граффити проведут в Липецке

В Липецке планируют провести фестиваль граффити. Глава города Евгения Уваркина обсудила подобную возможность с представителями сообщества уличных художников.

По предварительным данным, подобный фестиваль состоится уже в августе. В ближайшее время власти согласуют территорию проведения форума и список участников.

Градоначальник, чьи слова приводит Lipetskmedia, выразила мнение, что в современном городе должно быть место граффити, а молодых художников нельзя лишать возможности творить.

Мэр предложила мастерам стрит-арта использовать заброшенные здания или те, чей вид необходимо обновить. Она также посоветовала подходить к работам масштабно и вместо одной записи выполнять более сложные рисунки.

В конце 2019 года Фонд капитального ремонта Липецкой области подвел итоги пятого ежегодного конкурса детских рисунков. Его участникам поставили задачу создать изображения, которые могли бы украсить фасад многоэтажного дома. На конкурс было представлено рекордное количество работ — 1,35 тыс. Их нарисовали дети со всей Липецкой области.