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Путин подписал закон о получении патента онлайн

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин подписал закон о праве получить патенты онлайн. Документ опубликован в понедельник, 20 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

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Для получения достаточно приложить к заявке на регистрацию объекта интеллектуальной собственности его трехмерные модели в электронной форме. При этом изменения вносятся в ряд статей Гражданского кодекса России.

Согласно документу, охранные документы, за исключением патента на секретное изобретение, будут выдавать в электронной форме с сохранением возможности получить их и в классическом, бумажном варианте.

Также заявители смогут прилагать к материалам заявки на госрегистрацию объектов интеллектуальной собственности их 3D-модели.

Представленные заявки трехмерных моделей будут использоваться только при проведении Роспатентом экспертизы заявленных результатов интеллектуальной деятельности, публикация моделей не предусматривается.

Закон был принят Госдумой 8 июля и одобрен Советом Федерации 15 июля. Он вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования.

Ранее в понедельник Путин подписал закон, который позволяет пострадавшим от пандемии коронавируса субъектам бизнеса и пенсионерам с просроченными кредитами оформить отсрочку платежей.

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