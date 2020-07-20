Световая опора рухнула на трехлетнего ребенка в Орле

В Орле на площади Ленина световая опора упала на трехлетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). По данным следствия, 18 июля во время прогулки с мамой малыш, пробегая по газону, задел металлическую конструкцию с осветительными приборами. У пострадавшего диагностирован перелом правой ключицы.

Прокуратура региона предварительно установила, что в нарушение требований действующего законодательства световая опора не состояла на учете в органах местного самоуправления и ее содержание должным образом не осуществлялось. Внесено представление в адрес главы администрации города Орла. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Как стало известно 17 июля, уголовное дело возбуждено после травмирования девятилетнего ребенка, упавшего со сломанных качелей в Благовещенске. Оно будет рассматриваться по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Металлическая часть качелей разломилась на части, и они рухнули.