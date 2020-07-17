Дело возбудили после падения ребенка с качелей в Благовещенске

Уголовное дело возбуждено после травмирования девятилетнего ребенка, упавшего со сломанных качелей в Благовещенске. Оно будет рассматриваться по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщает Амурская служба новостей, инцидент произошел 29 мая на детской площадке у дома на улице Зейской. Металлическая часть качелей разломилась на части, и они рухнули. Мальчик получил травмы.

Следствие в рамках дела должно дать оценку действиям или бездействию ответственных за установку и безопасное использование качелей на детской площадке.

Ранее в Благовещенске возбудили уголовное дело по факту травмирования семилетней девочки на детской площадке: ей размозжило палец уличным тренажером.