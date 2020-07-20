Температура ниже климатической нормы ожидается в Ульяновске

На территории Ульяновской области в течение недели ожидается похолодание. Температура будет ниже климатической нормы.

По данным синоптиков, регион окажется под влиянием циклона. В Ульяновской области пройдут кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает 1ul.ru.

Температура воздуха будет ниже нормы на 2–3 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до +8…+13 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о похолодании на западе европейской части России. Сильнее всего температура к 22 июля опустится в Калининградской области.