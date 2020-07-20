В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на следующей неделе

Температура воздуха на западе Европейской России понизится к среде, 22 июля, на 10 градусов, также похолодает на юге Западной Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, сильнее всего похолодает в Калининградской области. В среду там будет 17-18 градусов, на 10 градусов ниже, чем сейчас.

«Все это относится к Тверской области и к Смоленской, и к Московской (областям). Такой резкий перепад коснется западной части Европейской России», - цитирует Вильфанда «РИА Новости».

Метеоролог уточнил, что в восточных регионах Европейской России - в Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской областях - не будет столь резкого похолодания, ожидается 20-25 градусов. Кроме того, постепенно в Приволжском федеральном округе температура перестает быть очень высокой. К середине недели там будет наблюдаться около 27-28 градусов.

«На Урале будет уменьшаться температурная аномалия. Все-таки будет не шесть градусов выше нормы, и не почти сорок, как было в Свердловской, Челябинской областях. Сейчас будет 23-28, выше нормы на пару градусов», - сказал Вильфанд.

Специалист отметил, что на непродолжительное время возвращается жара на юг Западной Сибири.

«На Алтае будет около 30 градусов, даже до 35, в Новосибирской - до 33 градусов, в Кемеровской и Омской столько же. Но это только в понедельник, вторник, а в уже в среду снижение на пять градусов», - уточнил ученый.

18 июля Вильфанд заявил, что после аномальных колебаний температур москвичей в течение ближайших пяти дней ждет погода, соответствующая климатической норме.