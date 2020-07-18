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В Гидрометцентре сообщили о наступлении «московского лета»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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После аномальных колебаний температур жителей Москвы в течение ближайших пяти дней ждет погода, соответствующая климатической норме. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам ночные температуры в субботу и воскресенье будут 12-15 градусов, дневные - 20-23 градуса. В понедельник, вторник и среду воздух прогреется до 22 - 25 градусов.

«Москвичи могут быть обрадованы. Наступает нормальное московское лето, не какое-то там заполярное, не субтропическое, а нормальное», - цитирует метеоролога ТАСС.

Вильфанд отметил, что «легкие и небольшие дождики» будут наблюдаться в этот период, но ливней не ожидается.

Однако, по словам специалиста, «московское лето» будет непродолжительным.

«По предварительным расчетам, вторая половина недели будет более прохладной. Температура будет около 20 градусов», - сообщил он.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода в августе на большей части территории России будет в пределах климатической нормы или теплее обычного.

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