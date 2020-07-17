В Гидрометцентре рассказали о прогнозе погоды на август

Погода в августе на большей части территории Росси будет в пределах климатической нормы или теплее обычного. Об этом в беседе с «Российской газетой» в пятницу, 17 июля, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам специалиста, теплее обычного в августе будет на севере Западной Сибири. Напротив, прохладнее же ожидается погода в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Северного Кавказа и на Нижней Волге: в пределах +30 градусов. Также велика вероятность прохладного августа на Алтае.

В Москве и области последний месяц лета обещает быть в пределах климатической нормы: днем температура воздуха составит +20...+25 градусов. При похолоданиях температура ночью может понизиться до +5...+10 градусов, днем будет не выше +15 градусов, пишет RT.

Умеренное тепло прогнозируется на северо-западе России: по ночам +10..+15 градусов, днем +19...+24 градуса. Похожая погода ожидается на севере Поволжья, пишет сайт kp.ru. В центральных регионах страны в конце августа возможны заморозки, но в последние годы этого практически не наблюдалось.

На большей части европейской территории России осадки прогнозируются в пределах климатической нормы. В столице в августе осадков обычно выпадает 77 мм. Ожидается, что и в нынешнем году дожди не превысят климатическую норму, пишет «Москва 24».

Ранее 17 июля сообщалось, что первая половина лета в Москве стала самой дождливой за 126 лет. С начала июня в Москве был побит рекорд по осадкам 1894 года — выпало 252,7 мм осадков, что составляет 103% от нормы.