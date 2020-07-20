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Киев выразил протест Москве из-за визита Путина в Крым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередной поездкой президента России Владимира Путина в Республику Крым. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

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«Министерство иностранных дел Украины неоднократно подчеркивало и продолжает придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь», ― говорится в сообщении.

В украинском МИДе подчеркнули, что все поездки российских чиновников на «временно оккупированную» территорию полуострова являются грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее в этот день российский лидер принял участие в церемонии закладки двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев на судостроительном заводе «Залив» в Крыму. Также оттуда по телемосту Путин связался с другими отечественными судостроительными комплексами в Северодвинске и Санкт-Петербурге.

В начале июля глава делегации европейских политиков и экспертов, депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что протест Украины на визит в Крым стал уже неким ритуалом.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,6% жителей региона высказались за воссоединение. Украина до сих пор отказывается признавать итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова под свой контроль.

В Кремле неоднократно заявляли, что процедура голосования прошла согласно всем аспектам международного права. По словам Путина, вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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