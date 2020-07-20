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Пять человек пострадали в ДТП в Астраханской области

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Двое детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП в Астраханской области. По факту аварии проводится проверка.

По данным Госавтоинспекции, автомобиль «ВАЗ» столкнулся с «Соболем» на трассе в Енотаевском районе. В легковой машине находились пять человек, в том числе девочки 12 и 13 лет. Об этом пишет «Астрахань-24».

В правоохранительных органах уточнили, что травмы получили пять человек.

Ранее сообщалось, что в Брянской области в ДТП пострадали двое детей и четверо взрослых. Пострадавшие госпитализированы с переломами и травмами головы.

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