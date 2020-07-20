Прямой эфир

Шесть человек пострадали в ДТП в Брянской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое детей и четверо взрослых пострадали при столкновении двух машин в Брянской области. Потерпевших госпитализировали с серьезными травмами.

Авария произошла на улице Строителей в Сельцо. По данным Госавтоинспекции, женщина за рулем автомобиля Daewoo Matiz допустила выезд на встречную полосу и столкнулась с Opel Astra. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

42-летнего пассажира малолитражки госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ранами лица, переломами предплечья и рваной раной коленного сустава. Женщину-водителя из Daewoo Matiz доставили в больницу с переломами бедер, костей таза, внутренним кровотечением и травматическим шоком.

В автомобиле Opel травмы получили пассажирки 51 года и 36 лет. Также в иномарке находились два ребенка. Двухлетнюю девочку доставили в больницу с закрытым переломом костей левой голени. 11-летняя пассажирка сломала палец и большую берцовую кость.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020