Шесть человек пострадали в ДТП в Брянской области

Двое детей и четверо взрослых пострадали при столкновении двух машин в Брянской области. Потерпевших госпитализировали с серьезными травмами.

Авария произошла на улице Строителей в Сельцо. По данным Госавтоинспекции, женщина за рулем автомобиля Daewoo Matiz допустила выезд на встречную полосу и столкнулась с Opel Astra. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

42-летнего пассажира малолитражки госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ранами лица, переломами предплечья и рваной раной коленного сустава. Женщину-водителя из Daewoo Matiz доставили в больницу с переломами бедер, костей таза, внутренним кровотечением и травматическим шоком.

В автомобиле Opel травмы получили пассажирки 51 года и 36 лет. Также в иномарке находились два ребенка. Двухлетнюю девочку доставили в больницу с закрытым переломом костей левой голени. 11-летняя пассажирка сломала палец и большую берцовую кость.