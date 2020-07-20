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Муниципальные кинотеатры вновь откроются в Курске

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С 20 июля в Курске свою работу возобновляют муниципальные кинотеатры. По данным пресс-службы администрации города, залы будут заполнены максимум на 50%, а зрители во время сеанса будут сидеть на расстоянии друг от друга, при этом члены одной семьи смогут остаться на соседних креслах.

Между показами в кинозале будет проводиться дезинфекция и проветривание. Посетителям также рекомендовано пользоваться санитайзерами, масками и приобретать билеты бесконтактным способом, передает «Курская правда». С 21 июля свою работу начинает проект «Открытый экран» — кино на открытом воздухе.

Почти три четверти россиян соскучились по ощущениям от похода в кинотеатр, при этом свыше трети аудитории готовы сразу же после открытия посетить кинозалы. Каждый второй (53%) при отсутствии ярких новинок даже готов пойти на фильм, вышедший в прокат еще до пандемии. Об этом свидетельствуют данные исследования проекта «Кинозритель». Наибольшую готовность посетить кинотеатры демонстрирует аудитория в возрасте 18–24 лет.

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