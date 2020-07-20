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Жителей Тульской области предупредили об ухудшении погоды

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В Тульской области в ближайшие сутки ожидается неблагоприятная погода. Синоптики предупредили местных жителей об ухудшении метеоусловий.

Согласно прогнозам, в Тульской области ожидаются грозы. При этом ветер усилится до 17 м/с, пишут «Тульские известия».

МЧС напоминает, что в чрезвычайных ситуациях граждане могут обратиться за помощью по телефонам 112 и 101.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России. К 22 июля температура понизится на 10 градусов. На Урале температурная аномалия будет уменьшаться. А на юг Западной Сибири надвигается жара.

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