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«Роскосмос» исправил замечания перед запуском «Прогресса» с Байконура

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Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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Специалисты Роскосмоса на космодроме Байконур ликвидировали неполадки, выявленные при подготовке к старту ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15». Об этом в понедельник, 20 июля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

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«Специалисты госкорпорации «Роскосмос» устранили все замечания, выявленные в ходе работ по графику первого стартового дня», — говорится в сообщении.

Проблема заключалась в неисправности одной из систем стартового комплекса — электродвигателя домкрата второго основания силового пояса.

«Расчет филиала АО «ЦЭНКИ» — Космический центр «Южный» в непростых условиях, при температуре воздуха 40 градусов Цельсия, в кратчайшие сроки заменил неисправный электродвигатель. Все работы идут согласно графику», — уточнили в пресс-службе.

На космодроме Байконур проходят заключительные операции по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15». Ракета была транспортирована на стартовый комплекс площадки № 31. В рамках первого предстартового дня будут выполнены автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, затем анализ и обработка телеметрической информации.

Запуск планируется 23 июля в 17:26:22 мск.Стыковка с Международной космической станцией (VRC) произойдет ориентировочно через 3 часа 20 минут. Корабль доставит запасы топлива, воды и других грузов, необходимых для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

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