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Председатель СК запросил доклад о нападении на дом экс-директора «Ростсельмаша»

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в понедельник, 20 июля, запросил данные о расследовании нападения на дом бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова.

«Председатель СК России запросил доклад об обстоятельствах убийства и разбойного нападения в Ростовской области», ― рассказала журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Ранее в этот день стало известно, что трое подозреваемых по этому делу были задержаны в Санкт-Петербурге.

На дом 83-летнего Пескова, расположенный в селе Новомаргаритово Азовского района, напали 19 июля. Его 80-летняя сестра погибла, сам экс-глава завода госпитализирован с травмой головы. Возбуждено дело сразу по двум статьям: п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

Юрий Песков занимал пост гендиректора завода «Ростсельмаш» с 1978 по 1996 год. Кроме того, в начале 1980-х годов он был заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.

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