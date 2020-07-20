МЧС отказалось тушить с воздуха пожар в башкирском заповеднике

Природный пожар, который бушует в Бурзянском районе Башкирии, тушить с воздуха не будут. В республиканском МЧС признали данный метод неэффективным.

Как говорится в сообщении ведомства, на которое ссылается ИА «МедиаКорСеть», исходя из практики тушения горящего леса, интенсивность сброса воды с использованием вертолетов не должна превышать 10–15 минут, иначе горение восстанавливается. В данном районе источники воды удалены, поэтому это требование выполнить невозможно.

По словам спасателей, во время тушения низовых пожаров очага пожара достигает только 30% сброшенной воды. Больше половины оседает на листьях и кронах деревьев. Кроме того, в ведомстве уверены, что авиация будет мешать наземной группировке сил.

Крупные пожары вспыхнули в Бурзянском районе республики на территории национального заповедника. Пожарные и спасатели не справляются с тушением самостоятельно. В соцсетях появился призыв к добровольцам присоединиться к тушению возгорания.