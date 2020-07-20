Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин предложил Дегтяреву пост врио главы Хабаровского края
Общество
Председатель СК запросил доклад о нападении на дом экс-директора «Ростсельмаша»
Общество
Начато расследование поставок в КНР рапса по поддельным документам
Мир
Эмбер Херд рассказала в суде об угрозах убийством от Джонни Деппа
Общество
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

МЧС отказалось тушить с воздуха пожар в башкирском заповеднике

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Природный пожар, который бушует в Бурзянском районе Башкирии, тушить с воздуха не будут. В республиканском МЧС признали данный метод неэффективным.

Стихийные перемены: ученые советуют россиянам не ждать «нормальной» погоды
Москву продолжат накрывать затяжные ливни

Как говорится в сообщении ведомства, на которое ссылается ИА «МедиаКорСеть», исходя из практики тушения горящего леса, интенсивность сброса воды с использованием вертолетов не должна превышать 10–15 минут, иначе горение восстанавливается. В данном районе источники воды удалены, поэтому это требование выполнить невозможно.

По словам спасателей, во время тушения низовых пожаров очага пожара достигает только 30% сброшенной воды. Больше половины оседает на листьях и кронах деревьев. Кроме того, в ведомстве уверены, что авиация будет мешать наземной группировке сил.

Крупные пожары вспыхнули в Бурзянском районе республики на территории национального заповедника. Пожарные и спасатели не справляются с тушением самостоятельно. В соцсетях появился призыв к добровольцам присоединиться к тушению возгорания.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020