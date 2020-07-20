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Начато расследование поставок в КНР рапса по поддельным документам
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Начато расследование поставок в КНР рапса по поддельным документам

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Россельхознадзор сообщил Федеральной службе безопасности России, Федеральной таможенной службе России и правоохранительным органам о выявлении случая поставок в Китай партии рапса по поддельным фитосанитарным сертификатам. Ведомство начало расследование обстоятельства поставок, сообщил 20 июля «Интерфакс».

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Изначально главное таможенное управление Китая сообщило Россельхознадзору об отгрузке в Китай 23 партий рапса. Продукция сопровождалась поддельными фитосанитарными сертификатами.

Документы между РФ и Китаем о фитосанитарных требованиях к рапсу, кукурузе, рису, сое, экспортируемым из РФ, стороны подписали в декабре 2015 года.

В феврале объем торговли России и Китая резко снизился на фоне эпидемии коронавируса. За полтора месяца поставки из России снизились на 27,6%. Наиболее серьезно пострадал экспорт руды, золы, жиров, воска, мукомольной продукции, злаковых культур и древесины.

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