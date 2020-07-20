Сенатор назвала число нуждающихся в квартирах сирот

Более 280 тыс. детей-сирот стоят в очереди на жилье в России. Такие данные привела вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова в понедельник, 20 июля.

В большинстве регионов очередь продолжает расти, цитирует сенатора ТАСС.

«Мы неоднократно рассматривали эту проблему на площадке Совета Федерации и направляли в правительство наши предложения о разработке программы ликвидации накопившейся задолженности до 2025 года», — отметила она.

При этом Карелова подчеркнула, что обеспечение жильем людей, перед которыми у государства есть обязательства, — первоочередная задача.

В июне псковская прокуратура добилась получения квартир 12 сиротами. Их не обеспечили положенным по закону жильем, из-за этого им приходилось снимать квартиры или жить у знакомых. После вмешательства надзорного ведомства государственные обязательства были выполнены.