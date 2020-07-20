Навальный объявил о закрытии ФБК

Блогер Алексей Навальный на своем сайте заявил о закрытии «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК). С соответствующим заявлением оппозиционер выступил в видеообращении, опубликованном 20 июля на его YouTube-канале.

«Некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», которую я основал девять лет назад, пришел конец, потому что у нас ее просто отняли», — сказал блогер.

Навальный объяснил, что решение было принято из-за иска на 88 млн рублей комбината «Московский школьник», по которому сам оппозиционер, Любовь Соболь и ФБК должны заплатить по 29 млн рублей каждый. Такими средствами организация не располагает.

Блогер уточнил, что ФБК перейдет на другое юрлицо.

28 октября 2019 года Арбитражный суд в Москвы удовлетворил иск компании «Московский школьник», поставляющей питание для школ. Компания требовала признать не соответствующими действительности распространенные ответчиками сведения, обязать опровергнуть и удалить их из интернета, а также взыскать с ответчиков компенсацию.

Претензии были предъявлены к опубликованным ФБК статье и видеоролику, посвященным проблемам организации питания детей в детских садах и школах Москвы.

«Московский школьник» потребовал признать недействительными и порочащими ее репутацию 29 фрагментов публикации, а сумма компенсации составляет 1,4 млрд рублей.