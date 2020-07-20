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Восемь лесных пожаров потушили в Мурманской области за неделю

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За минувшую неделю, с 13 по 19 июля, в Мурманской области было зарегистрировано восемь лесных пожаров. Общая площадь возгорания составила 8,7 га. Эти данные сообщил на оперативном совещании замминистра природных ресурсов и экологии региона Сергей Носарев.

По его словам, которые приводит ИА «Би-порт», все пожары удавалось локализовать в течение суток. Сейчас действующих пожаров на территории Заполярья нет.

На минувшей неделе в связи с установленным 4-м и 5-м классом пожарной опасности были введены некоторые ограничения на посещение лесов.

В связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков принято решение продить действие этих ограничений до 26 июля.

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