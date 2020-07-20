Зоны подтопления вдоль реки определят в Липецке

Эксперты определят зоны подтопления на территориях Липецка, которые прилегают к реке Воронеж. Планируется обследование берегов на участке протяженностью 27 км.

Специалисты из Москвы должны провести геологические и гидрологические изыскания, а также определить параметры границ зон подтопления. Все сведения должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом сообщает GOROD48.

Определение границ участков, которым грозит подтопление при выходе реки из берегов или разрушении гидротехнических сооружений, позволит определить порядок использования территорий. В опасных зонах строительство возможно только при выполнении мероприятий по инженерной защите. Также запрещено использовать сточные воды для регулирования плодородия почв.

Работы по установлению зон подтопления продлятся до середины ноября.