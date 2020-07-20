Два человека погибли в ДТП в Тамбовской области

Автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Тамбовской области. Два человека получили смертельные травмы.

Авария произошла на территории Рассказовского района. Водитель автомобиля Daewoo Nexia допустил съезд с дороги, после чего машина опрокинулась. Водитель и пассажир скончались на месте происшествия. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано восемь аварий, в которых различные травмы получили десять человек.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в результате ДТП погиб подросток. Еще три человека получили травмы. По предварительным данным, водитель ВАЗ не справился с управлением и допустил наезд на здание.