Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Задержаны подозреваемые в налете на дом экс-директора «Ростсельмаша»
Политика
Мишустин уволил арестованную по делу о хищении замглавы Минобрнауки
Общество
Росфинмониторинг раскрыл сумму ущерба по связанным с нацпроектами уголовным делам
Общество
В правительстве назвали пожароопасные регионы России
Происшествия
Тело преподавателя ВГИКа с ножевыми ранениями нашли в Москве

Два человека погибли в ДТП в Тамбовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Тамбовской области. Два человека получили смертельные травмы.

Авария произошла на территории Рассказовского района. Водитель автомобиля Daewoo Nexia допустил съезд с дороги, после чего машина опрокинулась. Водитель и пассажир скончались на месте происшествия. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано восемь аварий, в которых различные травмы получили десять человек.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в результате ДТП погиб подросток. Еще три человека получили травмы. По предварительным данным, водитель ВАЗ не справился с управлением и допустил наезд на здание.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020