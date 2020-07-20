В России начали усыновлять детей онлайн. Новый формат появился во время пандемии COVID-19, так как посещать сиротские учреждения запрещено. Эксперты видят в этом свои плюсы: дети могут обрести семью, несмотря на изоляцию. В формате видеоконференции проходит собеседование кандидатов с сотрудниками органов опеки. Знакомство с ребенком тоже пока возможно только онлайн. Но, скорее всего, по мнению специалистов, после снятия ограничений формат не будет востребован. Подробнее читайте на сайте IZ.RU.