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Правительство выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию незаконных свалок

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Фото: ТАСС/ura.ru
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Правительство России выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в шести регионах страны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 20 июля.

Речь идет об объектах в Северной Осетии, Татарстане, Тверской, Липецкой, Тульской и Нижегородской областях. Средства будут выделяться в течение трех лет, в том числе 1 млрд рублей — до конца текущего года.

Также Мишустин заявил, что в Московской области ведется подготовка к рекультивации четырех крупных мусорных полигонов. На эти цели выделено 2,5 млрд рублей.

15 июля Мишустин подписал постановление о восстановлении диспансеризации взрослого населения, которая была приостановлена из-за коронавируса. Он подчеркнул, что это важно для своевременной диагностики не только COVID-19, но и других заболеваний.

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