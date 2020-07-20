Правительство выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию незаконных свалок

Правительство России выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в шести регионах страны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 20 июля.

Речь идет об объектах в Северной Осетии, Татарстане, Тверской, Липецкой, Тульской и Нижегородской областях. Средства будут выделяться в течение трех лет, в том числе 1 млрд рублей — до конца текущего года.

Также Мишустин заявил, что в Московской области ведется подготовка к рекультивации четырех крупных мусорных полигонов. На эти цели выделено 2,5 млрд рублей.

15 июля Мишустин подписал постановление о восстановлении диспансеризации взрослого населения, которая была приостановлена из-за коронавируса. Он подчеркнул, что это важно для своевременной диагностики не только COVID-19, но и других заболеваний.