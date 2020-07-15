Мишустин подписал постановление о возобновлении диспансеризации

Премьер-министр России заявил, что подписал в среду, 15 июля, постановление о возобновлении диспансеризации взрослых россиян в регионах страны.

«Подписано распоряжение правительства о возобновлении диспансеризации взрослого населения, которая была приостановлена из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране», ― сообщил председатель правительства в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Мишустин подчеркнул, что ранняя диагностика важна и при любых других заболеваниях, помимо COVID-19.

Ранее, 9 июля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ведомство возобновляет проведение диспансеризаций в регионах со спокойной эпидемиологической обстановкой.

1 июня президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание населению плановой медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной.

Проведение диспансеризации населения было приостановлено 6 апреля на фоне распространения коронавируса. 8 апреля Минздрав рекомендовал россиянам перенести сроки обращения за плановой медицинской помощью, если нет угрозы жизни и здоровью пациента, а 16 апреля ведомство приостановило плановую вакцинацию детей и взрослых из-за распространения COVID-19. При этом вакцинация новорожденных в роддомах сохраняется.