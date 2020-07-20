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Пенсионерка погибла под поездом на станции Лихая в Ростовской области

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В Ростовской области в результате наезда поезда погибла пожилая женщина, информирует управление на транспорте МВД России по СКФО. Трагедия произошла на перроне железнодорожного вокзала станции Лихая. Поезд, который следовал из Москвы в Кисловодск, сбил 72-летнюю женщину.

«Пострадавшая скончалась от полученных травм. Полицейские установили личность погибшей, ею оказалась жительница города Орел», — говорится в сообщении. Как отмечает RostovGazeta, сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Как стало известно 17 июля, поезд задавил подростка на расстоянии 50 м от железнодорожного переезда станция Насва — станция Назимово в Псковской области. Тело мальчика нашли 15 июля. Характер травм свидетельствует, что ребенка сбил подвижной состав. Проводятся все необходимые судебные экспертизы.

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